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1 час назад

Бренд Рианны заплатит больше миллиона долларов за сокрытие информации

Lenta.ru

Бренд нижнего белья Savage x Fenty, основанный певицей Рианной, согласился выплатить 1,2 миллиона долларов в рамках урегулирования иска о защите прав потребителей за введение клиентов в заблуждение. Об этом сообщает WWD.

Бренд Рианны заплатит больше миллиона долларов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Иски были поданы в августе 2022 года в штате Калифорния. Как следует из судебных документов, компания скрыла данные и не проинформировала клиентов о регулярной плате, взимающейся с владельцев клубных VIP-карт. При этом клиентам, которые позже отменили свое членство, не были возвращены деньги. В соответствии с законодательством штата, интернет-компании должны предоставлять четкую и заметную информацию об автоматических списаниях средств.

Кроме того, бренд не получил согласия на автоматическое продление подобных выплат. Уточняется, что с клиентов списывали средства, даже если они не делали новых покупок. Также истцы утверждали, что Savage x Fenty предоставляет неверную информацию о ценах на свои товары и способах использования кредитных карт своих магазинов.

Отмечается, что бренд сотрудничал со следствием, а также внес соответствующие изменения в свой сайт. Кроме того, компания согласилась выплатить административный штраф в размере одного миллиона долларов, в также оплатить судебные издержки (50 тысяч долларов). Еще 150 тысяч долларов будут перечислены в качестве компенсации VIP-клиентам из Калифорнии.

Мода,Рианна,
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