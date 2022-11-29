Кроп-топы и юбки с разрезом: как выглядеть стильно даже зимой

Зима — совсем не повод отказываться от летних образов в своем гардеробе. Если вы такая же большая любительница открытых вещей или относитесь к числу тех, кто не успел насладиться любимыми топами и платьями в солнечный сезон, то эта статья определенно для вас. Fashion-инфлюенсер и основатель бренда Thel Studios Вероника Логинова поделилась своими секретами стилизации кроп-топов и разрезов даже в холодное время года.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Вероника Логинова Fashion-инфлюенсер и основатель бренда Thel Studios

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Баланс

И, пожалуй, первым и одним из самых главных и излюбленных мной приемов в сочетании открытых вещей с осенней капсулой является баланс. Нося открытые изделия осенью, необходимо помнить, что наш образ должен быть не только стильным и красивым, но и практичным, не противоречащим погоде. Поэтому, надевая открытый топ или легкую блузу наверх, сделайте выбор в пользу длинного и закрытого низа — например, брюк в пол или юбки-макси. И, наоборот, выбрав короткой длины юбку или длинную, но с разрезом, вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, выбрав более теплый верх, — наденьте изделие с высоким воротом и длинным рукавом или обратите внимание на натуральные ткани. Кашемировый свитер в таком случае станет прекрасным дополнением образа.

Верхняя одежда

Отдельное внимание стоит уделить верхней одежде, ведь именно она является неотъемлемой частью осеннего гардероба. Выбирая открытые и легкие изделия в качестве основы для образа, его хорошим завершением станет утепленное оверсайз-пальто или длинный кожаный тренч. Также, если вы не большая поклонница тренчей и пальто или вам приелась старая добрая классика, обратите свое внимание на более трендовые и интересные шубы или дубленки. Но по-прежнему делайте выбор в сторону длины макси — так вы сможете сохранить образ не только стильным, но и теплым.

Обувь

Не забывайте также и про обувь. Правильно подобранная пара сапог или ботинок могут кардинально изменить ваш образ. Например, выбрав к юбке-мини не привычные босоножки, а высокие утепленные сапоги, вы получите аутфит, который будет выглядеть безупречно, и при этом останется практичным для осенней погоды.

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