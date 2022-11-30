Как составить праздничный образ из того, что есть в гардеробе

Новогоднее настроение уже витает в воздухе — сопротивляться невозможно. Совсем скоро нас закружит предпраздничная рутина, а вместе с тем — дедлайны и попытки успеть все. Редакция WMJ.ru составила краткий гид по образам для вечеринок, корпоративов и главной ночи года, которые легко собрать из того, что есть в гардеробе. Обязательно к запоминанию!

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Джинсы + нарядный топ

Найти джинсы безупречной посадки — уже половина успеха. Классический синий деним, высокая посадка и свободный силуэт актуальны как для повседневных, так и для праздничных образов. Рифмуйте с дерзкими топами в духе тех, что носили Кристина Агилера и Пэрис Хилтон в 2000-х. В этом сезоне мы делаем ставки на металлический блеск, тонкие бретели и вау-декольте!

Маленькое черное платье + акцентная обувь

Черное мини-платье — вечная аксиома базового гардероба. Если оно есть в вашем арсенале — поздравляем, вечная проблема «нечего надеть» разрешилась сама собой. Ярусные модели с кукольным флером сыграют выигрышную партию с любой акцентной обувью. Самое время смахнуть пыль с любимых party shoes! В выборе последних поддайтесь максимализму, не боясь блеска драгметаллов, перьев и затейливых ремешков.

Классика + броские аксессуары