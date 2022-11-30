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2 часа назад

Как составить праздничный образ из того, что уже есть в гардеробе

WMJ.ru

Новогоднее настроение уже витает в воздухе — сопротивляться невозможно. Совсем скоро нас закружит предпраздничная рутина, а вместе с тем — дедлайны и попытки успеть все. Редакция WMJ.ru составила краткий гид по образам для вечеринок, корпоративов и главной ночи года, которые легко собрать из того, что есть в гардеробе. Обязательно к запоминанию!

Как составить праздничный образ из того, что есть в гардеробе
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Джинсы + нарядный топ

Найти джинсы безупречной посадки — уже половина успеха. Классический синий деним, высокая посадка и свободный силуэт актуальны как для повседневных, так и для праздничных образов. Рифмуйте с дерзкими топами в духе тех, что носили Кристина Агилера и Пэрис Хилтон в 2000-х. В этом сезоне мы делаем ставки на металлический блеск, тонкие бретели и вау-декольте!

Маленькое черное платье + акцентная обувь

Черное мини-платье — вечная аксиома базового гардероба. Если оно есть в вашем арсенале — поздравляем, вечная проблема «нечего надеть» разрешилась сама собой. Ярусные модели с кукольным флером сыграют выигрышную партию с любой акцентной обувью. Самое время смахнуть пыль с любимых party shoes! В выборе последних поддайтесь максимализму, не боясь блеска драгметаллов, перьев и затейливых ремешков.

Классика + броские аксессуары

Базовый монохром не подведет в офисе, а на вечеринке «подружится» с контрастными деталями — стейтмент-украшениями, мини-сумками самых сочных оттенков и обувью. Компенсировать сдержанный цвет будем эффектным декольте, разрезом юбки и головокружительными шпильками. Стайлинговый прием поддержит образ с любым настроением — деловым, романтическим или ультрасоблазнительным.

Мода,Кристина Агилера,Пэрис Хилтон,
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