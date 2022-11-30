Лисовец показал странный вариант одеться на Новый Год

Стилист Влад Лисовец показал «лук» для встречи Нового Года. Стоит отметить, что образ слишком странный.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Лисовец предстал в черных колготках, поверх которых надеты трусы-шорты леопардового цвета. Сверху на стилисте была кожаная куртка, под ней виднелись незастегнутая рубашка голубого цвета и черная майка.

Образ дополняло украшение на шее в виде длинной цепи.

Стилист подписал: «Не забудьте на НГ купить новые колготки и трусы».