Лисовец показал странный вариант одеться на Новый Год

Стилист Влад Лисовец показал «лук» для встречи Нового Года. Стоит отметить, что образ слишком странный.
Лисовец предстал в черных колготках, поверх которых надеты трусы-шорты леопардового цвета. Сверху на стилисте была кожаная куртка, под ней виднелись незастегнутая рубашка голубого цвета и черная майка.
Образ дополняло украшение на шее в виде длинной цепи.
Стилист подписал: «Не забудьте на НГ купить новые колготки и трусы».
Подписчики поинтересовались, можно ли надеть трусы без колгот. На это он ответил положительно.