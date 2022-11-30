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2 часа назад

Бывшая сотрудница Victoria’s Secret назвала ошибку покупательниц при примерке

Lenta.ru

Экс-сотрудница сети магазинов женского нижнего белья Victoria’s Secret Маккензи Маршалл назвала ошибку покупательниц при примерке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 2,7 миллиона подписчиков.

Бывшая сотрудница Victoria’s Secret назвала ошибку покупательниц при примерке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсерша рассказала, что во время работы в бутике в ее задачи входил подбор правильного размера одежды для посетительниц. При этом юзерша отметила, что некоторые девушки заставляли продавцов чувствовать себя некомфортно, когда показывали им оголенную грудь. Маршалл призвала клиенток не снимать одежду перед сотрудниками торговых точек, поскольку в этом нет необходимости.

«Должна открыть вам маленький секрет: мы можем подобрать вам бюстгальтер, даже когда вы в одежде. Когда ты видела одну грудь, ты видела их все (...) Но покупательницы охотно обнажают свои бюсты», — пояснила бывший консультант.

В апреле сотрудница бутика Victoria’s Secret Сара Мартин раскрыла судьбу возвращенной покупателями одежды.

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