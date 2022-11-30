Бывшая сотрудница Victoria’s Secret назвала ошибку покупательниц при примерке

Инфлюэнсерша рассказала, что во время работы в бутике в ее задачи входил подбор правильного размера одежды для посетительниц. При этом юзерша отметила, что некоторые девушки заставляли продавцов чувствовать себя некомфортно, когда показывали им оголенную грудь. Маршалл призвала клиенток не снимать одежду перед сотрудниками торговых точек, поскольку в этом нет необходимости.