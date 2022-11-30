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2 часа назад

Где теперь покупать качественную одежду

РИА "ФедералПресс"

После ухода популярных европейских брендов с российского рынка встал вопрос – где теперь покупать качественные вещи. Стилист, дизайнер и основатель одноименного бренда одежды Ксения Князева рассказала в беседе с «ФедералПресс», на каких производителей в нынешней ситуации стоит обратить внимание.

Где теперь покупать качественную одежду
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По-моему, приостановка работы крупных международных брендов открыла отличные возможности для российских производителей. На вопрос, готовы ли российские дизайнеры и предприятия к импортозамещению, с уверенностью могу сказать, что да! Может быть, мой бренд не таких огромных масштабов, но мы никак не ощутили нехватку тканей», – сказала собеседница.

Князева дополнила, что доля европейских тканей составляет не более 30 %, остальные материалы бренды приобретают в Китае – это один из самых крупнейших мировых поставщиков ткани.

Правда, в последнее время наблюдаются небольшие перебои с китайскими поставками из-за новой волны коронавируса, но есть отличная альтернатива – Индия. В этой стране можно приобрести разные натуральные ткани и отпечатать на них свои принты.

Стилист призывает обратить внимание на отечественные производства и также отметила, что часть европейских компаний вовсе не ушла с российского рынка.

«Например, итальянцы и турки больше не про политику, а про бизнес. У них есть производства, которые нужно загружать, и очень важно, чтобы они не останавливались. Поэтому эти страны просто закрыли глаза на все происходящее, они продолжают поставлять свои товары в Россию», – пояснила Князева.

Мода,Ксения Князева,
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