Где теперь покупать качественную одежду

«Например, итальянцы и турки больше не про политику, а про бизнес. У них есть производства, которые нужно загружать, и очень важно, чтобы они не останавливались. Поэтому эти страны просто закрыли глаза на все происходящее, они продолжают поставлять свои товары в Россию», – пояснила Князева.