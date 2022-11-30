Дутый жилет: как носить и с чем сочетать самую трендовую верхнюю одежду

Зимой следует думать не только о красоте и стиле, но и о практичности и комфорте. Основательница бренда одежды MEOW’ONE Анастасия Барышева рассказала, с чем носить самую актуальную модель верхней одежды — дутый жилет.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Анастасия Барышева Дизайнер, создатель и идейный вдохновитель бренда одежды MEOW’ONE

Видео дня

1 Брюки-карго + водолаза

Хит сезона — дутая жилетка. Она станет настоящей находкой для автовладельцев — не нужно мучиться с объемными пуховиками, а шея и спина будут надежно защищены даже от сквозняков. Дутую жилетку можно сочетать с модными брюками-карго и водолазкой с высоким воротником. А, если захотите добавить образу пикантности, то можно надеть под жилетку кроп-топ. Не забывайте об аксессуарах — жилет можно сочетать яркими шарфами-палантинами, шапками и балаклавами.

2 Комбинезон

Сексуальный образ с дутой жилеткой можно составить, взяв за основу комбинезон. Для этого важно выбрать либо укороченный вариант жилетки, чтобы сохранить красивые пропорции тела — подчеркнуть талию и удлинить ноги. Либо наоборот — удлиненную дутую жилетку, которая зрительно удлинит и тело, и ноги. Талию можно подчеркнуть с помощью акцентного ремня, а на ноги надеть актуальные дутые ботинки.

3 Велюровый костюм

Жилет можно комбинировать с другими трендами сезона. Например, с велюровым костюмом. Так, можно составить монохромным образ и подобрать жилетку в цвет костюма или, наоборот, сделать ее акцентом в актуальном оттенке. К образу можно добавить один из противоречивых зимних аксессуаров — дутые варежки.

4 Объемное худи

Самый удобный вариант — носить жилетку с объемным худи. Капюшон защитит от ветра и станет хорошей заменой шапки. А дополнить образ могут лосины нейтрального цвета, ботинки или кроссовки. Еще один классный вариант — джоггеры с дутыми ботиками. Кстати, не бойтесь экспериментировать с цветами и пробовать новые сочетания.

5 Платье-свитер