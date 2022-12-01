Бекхэм восхитила поклонников фигурой в обтягивающем комбинезоне

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала фотографию с примерки нового комбинезона. Снимком она поделилась в социальных сетях.
48-летняя бизнесвумен показала фигуру в черном обтягивающем комбинезоне. Во время работы над собственной коллекцией одежды Виктория Бекхэм успела сделать пару кадров в будущих нарядах в одной из примерочных.
«Это самое универсальное и уютное изделие для зимы. Я ношу его под пальто или для более сложного образа — под юбку. И он идеально сочетается с моей новой обувью на каблуках», — написала Бекхэм.
Поклонники восхитились фигурой Виктории Бекхэм: «Красотка», «Завидуем такой фигуре», «Муза и икона стиля», «Чудесный зимний образ», «Вы пример для многих, красотка», «Какая вы стройная, спортивная, завидую даже», «Шикарная женщина», «Тело шикарное», «У вас потрясающая фигура и сила воли».
Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм раскритиковала ее парные наряды с мужем Дэвидом 23-летней давности.