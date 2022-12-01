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2 часа назад

Стилист Надежда Стрелец назвала главный бюджетный аксессуар сезона

Мира Маркина

Впереди многих ждут праздничные мероприятия, связанные с наступлением Нового года. Как преобразить даже повседневный образ всего одним аксессуаром, в своем Telegram-канале рассказала стилист и журналист Надежда Стрелец.

Стилист назвала главный бюджетный аксессуар сезона
Фото: Кадр из фильма "Великий Гэтсби"Кадр из фильма "Великий Гэтсби"

Одежда с перьями все еще в тренде. Однако назвать ее практичной нельзя. Чтобы освежить образ и сделать его модным, Стрелец советует приобрести боа из перьев. Этот аксессуар наверняка пригодится в новогоднюю ночь, отмечает стилист.

“Лента из перьев может в два счета превратить повседневный образ в праздничный – нет ограничений, как и с чем миксовать боа”, – заявила эксперт моды.

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Стилист предложила несколько образов, в которых боа будет выглядеть выигрышно. Например, если надеть его с базовой футболкой и джинсами. Органично боа смотрится с брючным костюмом. Например, если перекинуть ленту перьев через плечо. Создать образ в стиле “ревущих двадцатых” можно, надев платье-комбинацию, боа и нитку жемчуга.

Ранее мы рассказывали, как выглядеть по-королевски благодаря четырем приемам.

Мода,Надежда Стрелец,
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