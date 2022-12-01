Ким Кардашьян отказалась от контракта с Balenciaga из-за скандала с БДСМ-рекламой

Американская бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян отказалась от контракта с модным домом Balenciaga в 2023 году. Об этом сообщает Page Six. 42-летняя звезда отказалась от продления контракта с Balenciaga после того, как объявила, что "переоценивает" свое сотрудничество с модным домом из-за скандальной БДСМ-рекламы. Сообщается, что Ким также отказалась от многочисленных нарядов Balenciaga, которые она планировала надеть на предстоящие мероприятия, и уже обратилась к другим дизайнерам. На прошлой неделе модный дом Balenciaga подвергли критике за использование детских фотографий с предметами в БДСМ-стилистике. Ким Кардашьян, которая является одним из главных послов Balenciaga и подругой креативного директора дома Демны Гвасалии, осудила рекламную кампанию и поставила сотрудничество на паузу. "Последние несколько дней я молчала не потому, что не была шокирована последней кампанией Balenciaga, а потому что хотела лично пообщаться с командой бренда, чтобы понять, как такое могло произойти. Меня как мать четверых детей потрясли эти тревожные кадры. К безопасности детей нужно относиться особенно внимательно. В нашем обществе не должно быть места любым попыткам нормализовать жестокое обращение с детьми — и точка", — заявила Ким Кардашьян в личном блоге. Ранее сообщалось, что пользователи сети высмеяли Ким Кардашьян, осудившую Balenciaga.