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21 минуту назад

Российская стилистка раскрыла способ выбрать лучший пуховик на зиму

Lenta.ru

Российская стилистка раскрыла способ выбрать лучший пуховик на зиму
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российская стилистка Юлия Зверева раскрыла способ выбрать лучший пуховик на зиму. Комментарий эксперта приводит издание News.ru.

По словам специалистки, при покупке куртки следует обращать внимание на стежку и наполнитель. Так, в морозную погоду согреют предметы гардероба из пуха и пера. «Пух согревает, а перо держит форму пуховика. Если пуха менее 80 процентов, скорее всего, это демисезонная модель. Стежка пуховика не должна быть частой. Чем она реже, тем больше воздушная подушка между пухом, сохраняющая тепло. Идеальный размер стежки — 10-15 сантиметров», — пояснила собеседница издания.

Стилистка также посоветовала обратить внимание на искусственный наполнитель тинсулейт, который разрабатывался для астронавтов и полярников и выдерживает температуру до минус 40 градусов Цельсия. Кроме того, к удачным вариантам она отнесла куртки с холлофайбером, синтепухом или синтепоном.

В ноябре представители российского бренда одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans назвали самые модные фасоны пуховиков на 2023 год.

Мода,Глория Джинс,
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