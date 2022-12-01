Российская стилистка раскрыла способ выбрать лучший пуховик на зиму

По словам специалистки, при покупке куртки следует обращать внимание на стежку и наполнитель. Так, в морозную погоду согреют предметы гардероба из пуха и пера. «Пух согревает, а перо держит форму пуховика. Если пуха менее 80 процентов, скорее всего, это демисезонная модель. Стежка пуховика не должна быть частой. Чем она реже, тем больше воздушная подушка между пухом, сохраняющая тепло. Идеальный размер стежки — 10-15 сантиметров», — пояснила собеседница издания.