Стилисты рассказали, как нужно носить теплые носки этой зимой

Тёплые носки необходимы зимой. Чтобы они не только согревали в холодное время, но и радовали глаз, их нужно научиться правильно комбинировать с одеждой.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Стилисты ELLE собрали несколько моделей модных тёплых носков, которые точно понравятся.

При выборе цвета нужно руководствоваться некоторыми правилами. Можно выбрать яркие носки, которые станут самым акцентным аксессуаром в образе.

Если же носки хочется сочетать с другим предметом гардероба, то их нужно подобрать в одной цветовой гамме с какой-либо вещью.

Также можно выбрать однотонные носки невзрачного цвета – серого, чёрного, белого, бежевого и т. д.

Чтобы подчеркнуть образ, можно сделать носки более видимыми. Например, носить их с атласной юбкой и ботинками, нейлоновый плащ с высокими носками и кроссовками.