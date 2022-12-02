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9 минут назад

В чем лучше встречать Новый год

Секрет Фирмыиещё 2

Близится новогодняя ночь, а это значит, что пора выбирать не только подарки близким, но и свой наряд для праздничного вечера. Особенно об этих деталях волнуются женщины — им важно продумать всё до мелочей. О том, в каком цвете встречать Новый год и как одеться с комфортом, но при этом элегантно, рассказал радиостанции «Говорит Москва» стилист Влад Лисовец.

В чем лучше встречать Новый год
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам эксперта, наряд прежде всего должен нравиться человеку и отражать его внутренний мир, а на тренды и правила можно забить.

Лисовец посоветовал отдавать предпочтение своим внутренним ощущениям.

Для начала стоит определиться, в чём вы себя видите на празднике — в костюме, платье, юбке, блузке или, может быть, в кожаных брюках и блестящей кофте. Потом уже стоит отправляться в магазин.

Стилист призвал не ориентироваться на цвета, которые сейчас модны, и не превращаться в стадо.

«Насколько я знаю, год будет Чёрного Кролика Водяного, поэтому, мне кажется, чёрный цвет — это один из самых красивых, практически всем идёт, все в нём выглядят элегантно», — добавил он.

Правда, специалист посоветовал дополнить образ каким-то другим цветом, чтобы сделать наряд более новогодним, радостным и весёлым.

Теперь с выбором одежды у вас проблем не будет и можно заняться подарками.

Мода,Салат оливье,Влад Лисовец,
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