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1 час назад

Снуп Дог с женой, детьми и внуками снялся в рекламе бельевого бренда Ким Кардашьян

Газета.Ruиещё 1

Рэпер Снуп Дог вместе со всей своей семьей приняли участие в рекламной кампании новой коллекции домашней одежды бренда Ким Кардашьян. Фотографии из кампейна появились в официальном аккаунте марки Skims.

Снуп Дог с семьей снялся в рекламе бельевого бренда Кардашьян
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях 51-летний рэпер с внуками, детьми и женой Шанте позируют в одинаковых теплых домашних костюмах в темно-синюю клетку.

«Представляем праздничную кампанию Skims, в которой снялся SnoopDogg вместе со своей женой, детьми и внуками. Культурная икона и три поколения его семьи впервые сняты вместе в нашей фирменной коллекции», — говорится в подписи к снимкам.

Бельевой бренд Skims — один из самых успешных бизнес-проектов Ким Кардашьян. В разное время белье и домашнюю одежду от звезды реалити рекламировали такие знаменитости, как Тайра Бэнкс, Хайди Клум, Алессандра Амбросио и Кэндис Свейнпол. Товары бренда пользуются большой популярностью среди молодых покупателей из-за огромного влияния звезды в социальных сетях. Так, в январе 2022 года марка Skims была оценена в $3,2 млрд.

Мода,Хайди Клум,Ким Кардашьян,
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