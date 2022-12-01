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1 час назад

Стилист Зверева назвала самый теплый водоотталкивающий материал для зимнего пуховика

Слово и Дело

Непредсказуемая русская зима вынуждает граждан выбирать практичную и теплую уличную одежду. Стилист Юлия Зверева назвала самый теплый водоотталкивающий материал для пуховика.

Стилист назвала самый теплый водоотталкивающий материал
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Россиянам следует обратить особое внимание на холлофайбер. Материал производится из полиэстера в виде шариков, пружинок или спиралей, которые, соединяясь между собой, образуют пустоты, передает NEWS.ru.

Именно пространство между составляющими холлофайбера позволяет сохранить тепло и удержать форму пуховика. При это материал достаточно износостойкий, однако может сбиваться после стирки.

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