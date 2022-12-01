Стилист назвала самый теплый водоотталкивающий материал

Россиянам следует обратить особое внимание на холлофайбер. Материал производится из полиэстера в виде шариков, пружинок или спиралей, которые, соединяясь между собой, образуют пустоты, передает NEWS.ru.

Именно пространство между составляющими холлофайбера позволяет сохранить тепло и удержать форму пуховика. При это материал достаточно износостойкий, однако может сбиваться после стирки.