Дизайнер перечислила правила капсульного гардероба

«Возможно, придется поэкспериментировать, чтобы определить, какие оттенки удачно подчеркивают достоинства вашей внешности и фигуры. Оцените, что уже есть в вашем гардеробе, а чего пока не хватает. Прежде, чем отправится на шоппинг, создайте на телефоне папку с фотографиями тех элементов, которые уже есть. Так будет легче выбрать в магазине то, что будет с ними удачно сочетаться и не допустить ошибок», — добавила Утушкина.