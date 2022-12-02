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1 час назад

Дизайнер перечислила правила составления капсульного гардероба

Мослента

Правила составления капсульного гардероба перечислила «Мосленте» дизайнер бренда одежды LERU, фешен-эксперт Валерия Утушкина. По ее словам, грамотно подобранный гардероб экономит время, силы и средства на создание разнообразных образов.

Дизайнер перечислила правила капсульного гардероба
Фото: МослентаМослента

«В капсульный гардероб входит только самое необходимое. И этот минимум должен быть подобран так, чтобы закрывать все ваши потребности. Обычно он строится на основе базовой гаммы. Набор основных элементов: брючный костюм, джинсы, свитер, футболка, рубашка и простое черное платье. А также базовая обувь и сумка», — сказала она.

При составлении капсульного гардероба Утушкина рекомендует четко сформировать свои потребности, продумать стиль и определить цветовую гамму. По словам дизайнера, первый слой должен состоять из вещей базовых цветов (черный, белый и бежевый), позволяющих создать несколько разнообразных повседневных луков. Например, джинсы и футболку можно дополнить пиджаком, свитером или рубашкой, в зависимости от погоды. А вот верхняя одежда второго слоя может контрастировать с первым. Например, розовое пальто в дополнение к спокойным тонам.

«Возможно, придется поэкспериментировать, чтобы определить, какие оттенки удачно подчеркивают достоинства вашей внешности и фигуры. Оцените, что уже есть в вашем гардеробе, а чего пока не хватает. Прежде, чем отправится на шоппинг, создайте на телефоне папку с фотографиями тех элементов, которые уже есть. Так будет легче выбрать в магазине то, что будет с ними удачно сочетаться и не допустить ошибок», — добавила Утушкина.

Мода,
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