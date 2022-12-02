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50 минут назад

Лисовец оценил главный цвет 2023 года словами «странный выбор»

Lenta.ruиещё 7

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец оценил главный цвет 2023 года, который объявил международный исследовательский институт Pantone. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Лисовец назвал главный цвет 2023 года «странным выбором»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет об оттенке 18-1750 Viva Magenta («новый вибрирующий красный») — малиново-красном с фиолетовым подтоном. Эксперт назвал этот «бодрящий и возбуждающий» цвет странным выбором института, поскольку, по его мнению, в настоящий момент общество, напротив, нуждается в успокоении.

«Ориентироваться на это точно не стоит. Я мало знаю людей, которые как-то придерживаются этого Pantone и из-за выбора этой организацией цвета что-то новое отшивают или как-то его пропагандируют», — считает Лисовец.

Стилист также отметил, что красный цвет остается в тренде на протяжении пяти лет и каждый сезон присутствует в коллекциях в разных оттенках.

Влад Лисовец,
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