Лисовец назвал главный цвет 2023 года «странным выбором»

Российский стилист и телеведущий Влад Лисовец оценил главный цвет 2023 года, который объявил международный исследовательский институт Pantone. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Речь идет об оттенке 18-1750 Viva Magenta («новый вибрирующий красный») — малиново-красном с фиолетовым подтоном. Эксперт назвал этот «бодрящий и возбуждающий» цвет странным выбором института, поскольку, по его мнению, в настоящий момент общество, напротив, нуждается в успокоении.

«Ориентироваться на это точно не стоит. Я мало знаю людей, которые как-то придерживаются этого Pantone и из-за выбора этой организацией цвета что-то новое отшивают или как-то его пропагандируют», — считает Лисовец.