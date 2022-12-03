Уютно и празднично: в чем встретить Новый год дома

В этих нарядах вы будете отлично выглядеть и очень комфортно себя чувствовать.

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Новый год — семейный праздник, поэтому многие предпочитают отмечать его дома, оставаясь с близкими людьми. Но это совсем не значит, что нужно провести главную ночь года в растянутых штанах или любимой, давно потерявшей вид футболке. Есть не менее комфортные, зато куда более симпатичные варианты нарядов для домашней вечеринки.

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Атласная пижама

Если вы решили провести новогоднюю ночь вдвоем с любимым мужчиной, устроив уютный праздник, отличным нарядом станет новая атласная пижама. Она выглядит женственно, при этом в таком луке очень комфортно. Пижама может быть классической, состоящей из рубашки с длинным рукавом и широких брюк, или куда более кокетливой: топ и короткие шорты. Выбирайте ту, в которой чувствуете себя свободно.

Трикотажное платье

Такой образ — идеальное сочетание комфорта и женственности: можно выбрать вязаное платье, выгодно подчеркивающее фигуру, при этом оно позволит свободно двигаться, уютно свернуться в любимом кресле с бокалом шампанского, играть с детьми или потанцевать с любимым мужчиной.

Универсальный вариант — черное платье: его можно превратить в праздничный наряд с помощью ярких аксессуаров, а затем отправиться в таком образе в офис, накинув жакет.

Необычная блуза

Даже простые джинсы, в которых вы ходите на работу, заиграют по-новому, если сочетать их с нарядной блузой. Выбирайте однотонные варианты с декором: бантом, объемными рукавами. Это выглядит женственно и очень нарядно, а чувствовать вы себя будете комфортно и свободно. Кстати, еще один плюс нарядной блузы — яркие акценты не требуют дополнительных аксессуаров, просто наденьте любимые маленькие серьги или кольцо.

Длинная юбка

Плиссированные или струящиеся юбки ниже колена снова в моде, они выглядит празднично и женственно. А еще их можно сочетать с простыми джемперами, ем уютнее свитер, тем лучше. Свобода движения в этом наряде гарантирована, а выглядеть вы будете, как грациозная кошка.

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