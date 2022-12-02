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2 часа назад

Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье Gucci для рекламы ювелирных украшений

Газета.Ru

Модель Алессандра Амбросио позировала для рекламной кампании ювелирных изделий бренда Jacquie Aiche. Об этом пишет Daily Mail.

Алессандра Амбросио снялась в белье для рекламы украшений
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Амбросио стала лицом новой кампании Intuitive Attraction ювелирного бренда Jacquie Aiche. Для бразильской модели подобрали несколько образов, в которых она продемонстрировала и свое идеальное тело, и украшения.

Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье бренда Gucci, которое стоит £730, и показала золотые ожерелья, браслеты и кольца из новой коллекции. На другом фото бывший ангел Victoria's Secret позировала в черном комбинезоне с глубоким декольте, также демонстрируя большое количество украшений с натуральными камнями.

Ювелирные изделия изготавливаются в Лос-Анджелесе вручную из натуральных минералов и кристаллов.

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