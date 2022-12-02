Алессандра Амбросио снялась в белье для рекламы украшений

Модель Алессандра Амбросио позировала для рекламной кампании ювелирных изделий бренда Jacquie Aiche. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Амбросио стала лицом новой кампании Intuitive Attraction ювелирного бренда Jacquie Aiche. Для бразильской модели подобрали несколько образов, в которых она продемонстрировала и свое идеальное тело, и украшения.

Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье бренда Gucci, которое стоит £730, и показала золотые ожерелья, браслеты и кольца из новой коллекции. На другом фото бывший ангел Victoria's Secret позировала в черном комбинезоне с глубоким декольте, также демонстрируя большое количество украшений с натуральными камнями.