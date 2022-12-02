Алессандра Амбросио снялась в белье для рекламы украшений

Модель Алессандра Амбросио позировала для рекламной кампании ювелирных изделий бренда Jacquie Aiche. Об этом пишет Daily Mail.
Амбросио стала лицом новой кампании Intuitive Attraction ювелирного бренда Jacquie Aiche. Для бразильской модели подобрали несколько образов, в которых она продемонстрировала и свое идеальное тело, и украшения.
Алессандра Амбросио снялась в нижнем белье бренда Gucci, которое стоит £730, и показала золотые ожерелья, браслеты и кольца из новой коллекции. На другом фото бывший ангел Victoria's Secret позировала в черном комбинезоне с глубоким декольте, также демонстрируя большое количество украшений с натуральными камнями.
Ювелирные изделия изготавливаются в Лос-Анджелесе вручную из натуральных минералов и кристаллов.