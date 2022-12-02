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37 минут назад

Российская модель с протезом руки появилась на обложке Grazia

Газета.Ru

Российская модель Вероника Левенец стала героиней декабрьского номера Grazia Bulgaria. Фотографии обложки были опубликованы в официальном аккаунте издания.

Российская модель с протезом руки появилась на обложке Grazia
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первая российская кибермодель с кибер-рукой отечественного производства появилась на обложке зарубежного глянцевого журнала. 28-летняя Вероника Леденец дала откровенное интервью, в котором рассказала о становлении своей карьеры в модельном бизнесе, роли инклюзии сегодня, а также поделилась планами по открытию собственного благотворительного фонда.

Вероника Левенец родилась с аплазией кисти и части предплечья, поэтому ей приходится носить бионический протез. Однако это не помешало ей жить полноценной жизнью, создать семью и построить успешную карьеру в модельном бизнесе.

Сегодня Вероника — амбассадор и пользовательница кибер-рук российской компании "Моторика", инженеры которой создали для модели два дизайнерских протеза - Manifesto, инкрустированный шестью тысячами кристаллов Swarovski, и INDY в глянцевом розовом цвете.

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