Российская модель с протезом руки появилась на обложке Grazia

Российская модель Вероника Левенец стала героиней декабрьского номера Grazia Bulgaria. Фотографии обложки были опубликованы в официальном аккаунте издания.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Первая российская кибермодель с кибер-рукой отечественного производства появилась на обложке зарубежного глянцевого журнала. 28-летняя Вероника Леденец дала откровенное интервью, в котором рассказала о становлении своей карьеры в модельном бизнесе, роли инклюзии сегодня, а также поделилась планами по открытию собственного благотворительного фонда.

Вероника Левенец родилась с аплазией кисти и части предплечья, поэтому ей приходится носить бионический протез. Однако это не помешало ей жить полноценной жизнью, создать семью и построить успешную карьеру в модельном бизнесе.