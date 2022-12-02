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1 час назад

Блогерша покопалась в мусоре из магазина люксового бренда и удивилась находке

Lenta.ru

Блогерша Элла Роуз покопалась в мусоре из магазина американского люксового бренда аксессуаров и удивилась находке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша покопалась в мусоре люксового бренда и удивилась находке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах девушка показала, как достает из бака новую фирменную обувь, а также несколько сумок и кошельков с ценниками. Однако видно, что на каждом изделии были сделаны надрезы. «Вот так выглядит мусорный контейнер Coach — они все разрезают», — пояснила юзерша. При этом, по ее словам, одну из сумок сотрудники магазина решили выбросить, потому что на ней обнаружилось небольшое пятно от помады.

В свою очередь, зрители возмутились увиденным. «Брендам следует жертвовать, перерабатывать или продавать бракованные изделия со скидкой от 80 до 90 процентов», «Я понимаю, что бренды не хотят уценивать или жертвовать свои товары, но, по крайней мере, они могут отправлять их на переработку», «Вещи совершенно новые», «Вы можете починить их, сшив и украсив разрезы», — прокомментировали пользователи сети.

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