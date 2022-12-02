Блогерша покопалась в мусоре люксового бренда и удивилась находке

На размещенных кадрах девушка показала, как достает из бака новую фирменную обувь, а также несколько сумок и кошельков с ценниками. Однако видно, что на каждом изделии были сделаны надрезы. «Вот так выглядит мусорный контейнер Coach — они все разрезают», — пояснила юзерша. При этом, по ее словам, одну из сумок сотрудники магазина решили выбросить, потому что на ней обнаружилось небольшое пятно от помады.