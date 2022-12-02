Перечислены лучшие варианты наряда для корпоратива

Лучшие варианты наряда для корпоратива перечислила «Мосленте» персональный стилист, имидж-консультант Юлия Зверева. Она отметила, что если вечеринка намечается в будний день после работы в офисе, то девушкам следует заранее взять с собой пару красивых лодочек и яркие аксессуары.

Фото: Мослента Мослента

«Строгому брючному костюму нарядность придадут блестящие длинные серьги, тонкое колье, шпильки и красная помада. Классическую рубашку можно заменить на топ или шелковую блузу. И вот образ из повседневного превратился в вечерний», — добавила она.

Еще одним вариантом для перевоплощения из строго рабочего образа в вечерний Зверева назвала минималистичное платье и жакет. Вечером строгий жакет следует отложить, а к платью прикрепить гигантскую брошь-цветок, один из трендов этого сезона.

Если мероприятие проводится в ресторане, стилист советует заранее уточнить дресс-код. Если же про это ничего не сказано, то как правило соблюдается дресс-код «коктейль», уточнила она.

«Для такого вечера девушкам стоит сделать выбор в пользу платья и каблуков. Длина платья обычно чуть выше или ниже колен. Никаких сумок формата А4! Только клатчи, кроссбоди и маленькие сумочки. Для джентльменов предпочтительнее выбрать костюм или однотонные джинсы с рубашкой и пиджаком. Из обуви недопустимы кеды и кроссовки, только классика: оксфорды, дерби, монки или броги», — сказала специалист.

Для загородной вечеринки Зверева рекомендует позаботиться о комфортном, но не менее стильном образе. Стилист советует сочетать блестки, шелк, бархат с мягким кашемиром и трикотажем. Это может быть блестящая юбка в пайетках и пуловер или рубашка. Джинсы можно сочетать с блестящим верхом из люрекса, а бельевое платье с пуловером из пушистой ангоры или кашемира.