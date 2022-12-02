Какие перчатки лучше всего носить зимой

Зимой лучше всего носить перчатки из натуральной шерсти, но стоит помнить, что они подходят не всем, поскольку материал может вызвать аллергическую реакцию. Об этом рассказала дерматолог-трихолог Юлия Галлямова.
По словам специалиста, удобной заменой шерстяным перчаткам могут быть митенки с откидным верхом.
«Они теплые и очень удобные, не надо их снимать, чтобы ответить на телефон», — приводит ее слова News.ru.
Дерматолог посоветовала обязательно защищать руки от холода, поскольку кожа может раздражаться и шелушиться из-за перепада температур.
Также россиянам напомнили о необходимости перед выходом на улицу мазать руки кремом. Галлямова уточнила, что желательно, чтобы в составе средства был силикон.