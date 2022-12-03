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3 часа назад

Демна Гвасалия лично извинился за скандальную рекламу Balenciaga

Газета.Ruиещё 1

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия принес личные извинения за скандальную рекламу модного дома. Об этом сообщает People.

Гвасалия лично извинился за скандальную рекламу Balenciaga
Фото: Газета.RuГазета.Ru

41-летний Демна Гвасалия сделал первое заявление после скандала вокруг Balenciaga, который разразился из-за фотосессии с детьми, позирующими с предметами в БДСМ-стилистике.

«Я хочу лично извиниться за неправильный художественный выбор концепции для съемки с детьми, и сказать, что я беру на себя за это ответственность за это. Было неприемлемо привлекать детей к демонстрации предметов, не имеющих к ним никакого отношения», — написал Гвасалия.

Дизайнер признался, что любит провоцировать публику своими работами, но отметил, что у него никогда не было намерения связывать свое творчество с такой ужасной вещью, как жестокое обращение с детьми.

«Я такое осуждаю. Точка. Я прошу приношу извинения всем, кого оскорбили визуальные материалы рекламной кампании. Balenciaga гарантирует, что будут приняты меры не только для того, чтобы подобное никогда не повторилось в будущем, но и для того, чтобы позаботиться о благополучии детей всеми возможными способами», — подытожил Демна.

Демна Гвасалия,
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