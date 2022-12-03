Гвасалия лично извинился за скандальную рекламу Balenciaga

«Я такое осуждаю. Точка. Я прошу приношу извинения всем, кого оскорбили визуальные материалы рекламной кампании. Balenciaga гарантирует, что будут приняты меры не только для того, чтобы подобное никогда не повторилось в будущем, но и для того, чтобы позаботиться о благополучии детей всеми возможными способами», — подытожил Демна.