Гвасалия лично извинился за скандальную рекламу Balenciaga

Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия принес личные извинения за скандальную рекламу модного дома. Об этом сообщает People.
41-летний Демна Гвасалия сделал первое заявление после скандала вокруг Balenciaga, который разразился из-за фотосессии с детьми, позирующими с предметами в БДСМ-стилистике.
«Я хочу лично извиниться за неправильный художественный выбор концепции для съемки с детьми, и сказать, что я беру на себя за это ответственность за это. Было неприемлемо привлекать детей к демонстрации предметов, не имеющих к ним никакого отношения», — написал Гвасалия.
Дизайнер признался, что любит провоцировать публику своими работами, но отметил, что у него никогда не было намерения связывать свое творчество с такой ужасной вещью, как жестокое обращение с детьми.
«Я такое осуждаю. Точка. Я прошу приношу извинения всем, кого оскорбили визуальные материалы рекламной кампании. Balenciaga гарантирует, что будут приняты меры не только для того, чтобы подобное никогда не повторилось в будущем, но и для того, чтобы позаботиться о благополучии детей всеми возможными способами», — подытожил Демна.