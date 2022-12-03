Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 61.77EUR 64.99
Войти в почту
22 минуты назад

Как спасти зимнюю обувь от реагентов на улице

Секрет Фирмы

Каждую зиму в города России приходить напасть — техническая соль на улицах. Коммунальщики рассыпают на тротуарах реагенты, чтобы победить гололедицу. Только эта химия разъедает не только лёд, но и зимнюю обувь. А ведь многие из нас только купили себе новые ботинки или сапожки. Не очень хочется снова бежать за обновками. Специалист Тамара Назарова рассказала, как всё же уберечь свою обувь от опасных солей.

Как спасти зимнюю обувь от реагентов на улице
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Легче всего от реагентов защитить обувь с гладким, кожаным покрытием. Достаточно просто стряхнуть все соли с поверхности, протереть сначала влажной тряпкой, а потом сухой. В конце нужно нанести обычное средство для ухода за обувью.

Почётный работник текстильной и лёгкой промышленности России Тамара Назарова посоветовала обрабатывать обувь водоотталкивающими спреями. Благодаря им вода сразу стекает и не впитывается внутрь. Ведь если нога промокнет, она будет очень сильно мёрзнуть, даже если сама обувь тёплая.

Немного хлопотнее будет с обувью из замши и велюра. Но в целом, алгоритм действий очень похож. Нужно протереть влажной тряпочкой и оставить сушиться в нормальных комнатных условиях, но не у батареи. Затем, по словам эксперта, нужно специальными щётками для ухода за велюром взъерошить ворс и обработать водоотталкивающим спреем.

Мода,Тамара Назарова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители