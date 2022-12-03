Как спасти зимнюю обувь от реагентов на улице

Каждую зиму в города России приходить напасть — техническая соль на улицах. Коммунальщики рассыпают на тротуарах реагенты, чтобы победить гололедицу. Только эта химия разъедает не только лёд, но и зимнюю обувь. А ведь многие из нас только купили себе новые ботинки или сапожки. Не очень хочется снова бежать за обновками. Специалист Тамара Назарова рассказала, как всё же уберечь свою обувь от опасных солей.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Легче всего от реагентов защитить обувь с гладким, кожаным покрытием. Достаточно просто стряхнуть все соли с поверхности, протереть сначала влажной тряпкой, а потом сухой. В конце нужно нанести обычное средство для ухода за обувью.

Почётный работник текстильной и лёгкой промышленности России Тамара Назарова посоветовала обрабатывать обувь водоотталкивающими спреями. Благодаря им вода сразу стекает и не впитывается внутрь. Ведь если нога промокнет, она будет очень сильно мёрзнуть, даже если сама обувь тёплая.