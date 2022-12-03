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2 часа назад

Dior представляет новую коллекцию Baby Spring 2023

Antenna Daily

Для силуэтов Корделия де Кастеллан придумала два очаровательных мира: сверкающий и снежный.

Dior представляет новую коллекцию Baby Spring 2023
Фото: Antenna DailyAntenna Daily

Sparkling

Серия Sparkling, украшенная волшебными деталями, представляет платья и юбки чарующих цветов. Символическая одежда Toile de Jouy украшена оттенками розового и анисового зеленого, а одежда для маленьких мальчиков представлена в неподвластных времени оттенках, таких как джинсовый и белый.

Snow

Линия Snow, отдающая дань восхитительным моментам зимы, воспевает мягкость по задумке Dior. Словно начертанные на снегу, графические изгибы каннажа переосмысливаются в искусственном меху, вышиваются на технической ткани или флокируются на тюле. Игривые и смелые, эти очаровательные образы олицетворяют неотразимый стиль Dior.

Moya

Moya отдает дань уважения кролику, китайскому знаку зодиака 2023 года и символу Нового года, коллекция создана в сотрудничестве с французским художником Патриком Мойей.

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