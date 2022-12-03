Dior представляет новую коллекцию Baby Spring 2023

Для силуэтов Корделия де Кастеллан придумала два очаровательных мира: сверкающий и снежный.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Sparkling

Серия Sparkling, украшенная волшебными деталями, представляет платья и юбки чарующих цветов. Символическая одежда Toile de Jouy украшена оттенками розового и анисового зеленого, а одежда для маленьких мальчиков представлена в неподвластных времени оттенках, таких как джинсовый и белый.

Snow

Линия Snow, отдающая дань восхитительным моментам зимы, воспевает мягкость по задумке Dior. Словно начертанные на снегу, графические изгибы каннажа переосмысливаются в искусственном меху, вышиваются на технической ткани или флокируются на тюле. Игривые и смелые, эти очаровательные образы олицетворяют неотразимый стиль Dior.

Moya