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1 час назад

Оставить в 2022-м. От каких вещей лучше избавиться на Новый год?

Секрет Фирмы

Новый год близится и многие уже прикидывают, как им одеться на праздник. Кто-то думает о новых вещах, но что делать со старыми? Оставить в гардеробе или пусть их «жизненный путь» завершится в 2022-м? Имиджеолог и профессор по инновациям в дизайне костюма Надежда Коробцева посоветовала навсегда расставаться с вещами, в которых вам приходилось испытывать негативные эмоции. Это что ж получается, всё выбрасывать теперь?

От каких вещей лучше избавиться на Новый год?
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам Коробцевой, к Новому году лучше сразу избавиться от вещей, купленных более пяти лет назад. То же самое касается одежды, которая заставляет вас вспоминать о плохом. Принцип такой — всё дурное мы оставляем в прошлом.

Также эксперт рекомендовала навсегда расстаться с вещами, вызывающими отторжение или равнодушие. Кроме того, никто не заставляет вас на Новый год наряжаться именно в соответствии с традициями китайского календаря и надевать чёрные вещи с блёстками.

Наконец, из гардероба стоит убрать всю поношенную одежду, которая потеряла первоначальные форму и цвет. Так же надо поступить, если на вещах есть невыводимые пятна, обтрёпанные края и дыры. Удивительно, но многие люди всё это давно не носят, но продолжают держать дома.

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