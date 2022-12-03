От каких вещей лучше избавиться на Новый год?

Новый год близится и многие уже прикидывают, как им одеться на праздник. Кто-то думает о новых вещах, но что делать со старыми? Оставить в гардеробе или пусть их «жизненный путь» завершится в 2022-м? Имиджеолог и профессор по инновациям в дизайне костюма Надежда Коробцева посоветовала навсегда расставаться с вещами, в которых вам приходилось испытывать негативные эмоции. Это что ж получается, всё выбрасывать теперь?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Коробцевой, к Новому году лучше сразу избавиться от вещей, купленных более пяти лет назад. То же самое касается одежды, которая заставляет вас вспоминать о плохом. Принцип такой — всё дурное мы оставляем в прошлом.

Также эксперт рекомендовала навсегда расстаться с вещами, вызывающими отторжение или равнодушие. Кроме того, никто не заставляет вас на Новый год наряжаться именно в соответствии с традициями китайского календаря и надевать чёрные вещи с блёстками.