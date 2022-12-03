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34 минуты назад

Шерстяные вязаные, меховые или на синтепоне? Выбираем подходящие варежки

Провинция.ру

Варежки напоминают нам о детстве и о любимой бабушке, которая умела вязать лучше всех. Но на самом деле они нужны в гардеробе женщины любого возраста. Чем же они лучше перчаток? А тем, что пальцы в варежке находятся рядом, согревают друг друга, создают запас тепла, столь необходимый в холода. Проверено – в перчатках пальцы коченеют быстрее.

Шерстяные или на синтепоне? Выбираем подходящие варежки
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Выбор пары зависит от того, собираетесь ли вы носить ее каждый день или только «на выход», а также – будете ли пользоваться варежками при активном отдыхе.

На каждый день лучше приобрести простые варежки шерстяной вязки. Но шерсть часто имеет усадку, деформируется после стирки. Поэтому проверьте состав пряжи: в ней должно быть немного синтетики, которая убережет вещь от деформации.

Для зимних видов спорта и забав со снегом выберите изделия на синтепоне с флисовой подкладкой. Внешняя их часть должна быть непромокаемой. Также хорошо, если у рукавичек на запястье будет широкая надежная резинка, которая не допустит попадания снега внутрь. Подобные модели можно отыскать в магазинах спортивных товаров.

В сильный холод идеальный вариант – варежки из собачьей шерсти или меховые.

И немного о качестве. Варежки не должны распускаться, недопустимо образование висячих ниток, подкладка должна быть пришита прочно и надежно.

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