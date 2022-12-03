Ким Кардашьян отказалась от Balenciaga на выставке Art Basel

Ким Кардашьян начала новую главу в своей жизни! После окончательного развода с Канье Уэстом, а также разочарования в Balenciaga она выбрала другой цвет волос. Звезда реалити-шоу прибыла в Майами на выставку Art Basel в четверг вечером вместе с сестрой Хлои Кардашьян. Официально одинокая Ким надела смелый наряд и представила свою совершенно новую причёску.
Кардашьян тонировала платиновые светлые локоны в более тёмный медовый оттенок. Она отказалась от уже привычных стильных образов от Balenciaga на фоне продолжающегося рекламного скандала. Красотка показала свои соблазнительные изгибы в крошечном латексном бандо от Vex, безразмерных брюках в стиле мото и ботфортах до бёдер.
Хлои выразила поддержку своей сестре, надев чёрный костюм и взяв с собой сумочку-инопланетянку с кристаллами ($4 955), которую Ким создала для Judith Leiber. Она также надела солнцезащитные очки от Versace и туфли на каблуках от Tom Ford. После ужина их атаковали поклонники и папарацци, а после сёстры посетили звёздную вечеринку, организованную журналом W и Burberry в частной резиденции в Майами. Очевидно, что Ким вступает в новую эпоху с новым образом и надеется оставить все драмы позади.