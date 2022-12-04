Модные шарфы и платки: простой способ стать ярче

Шарфы - это очень стильный аксессуар, с помощью которого можно создать более эффектный и яркий, уютный и женственный образ. Он позволяет на базе привычных вещей проявить интересный и модный стиль. Давайте разбираться, что будет в моде в 2023 году, какие шарфики, палантины и платки нужно присматривать для себя? А также как их правильно носить, с чем лучше всего сочетать? На эти и многие вопросы отвечаем, основываясь на “законодательство” стилистов и дизайнеров.
Красоту узкого длинного шарфа тяжело переоценить. Такой аксессуар идеально подойдет как к классическому пальто, так и к стильной куртке.
Кроме того, можно проявить креатив в завязывании и выкладывании шарфа.
Без преувеличения, бахрому можно смело назвать главным трендом 2023 год. Причем актуальность наблюдается как в классических, так и в необычных исполнениях, например, с пучками бахромы, или декором на каждом ее элементе, или скрученной в жгуты бахромой.
Кажется, эта красота - крупная вязка никогда не выйдет из моды. Так, очень красиво и стильно, комфортно и мило смотрятся шарфы хэнд-мейд. Вы можете сами легко создать шарфик, который вам по душе, собственными руками. Просто подберите по своему вкусу пряжу и найдите понравившийся узор - и дерзайте!
Вязаные шарфы с мегапетлями, выполненные из толстых нитей, были на пике моды два-три года назад, в 2020-м.Теперь же такие шарфы, снуды, шапки снова возвращаются в модные образы.
Такие аксессуары очень стильные и оригинальные. Это популярная пряжа “травка”, нитки с длинным ворсом. При этом важно отметить, что 2023 году не модно будет носить шарф и шапку в одном стиле, и это касается, прежде всего, именно нити с ворсом.
Очень милая и интересная деталь - помпон поможет создать довольно интересный и модный образ в 2023 году. Причем помпон может быть как меховым, так и вязаным. Это будет такая вот озорная нотка в вашем образе. Поэтому если у вас в шкафу завалялся старый шарф, можете сделать к нему собственноручно помпоны. Нити для этого можете подобрать как в тон, так и контрастные - это уже дело вкуса.
Палантин - интересная альтернатива классическим моделям в осенне-зимний сезон. Говоря о палантине, имеем в виду широкий и большой шарф, который будет отличным дополнением как зимней куртке, демисезонному пальто или куртке. Кроме того, палантин можно запросто носить в помещении, в котором наблюдается невысокая температура.
Подбирая палантин, важно понимать, что его не завязывают. Но в то же время, можно придумать некоторые интересные варианты его закрепления. Например, закрепить его поясов, сколоть шпилькой, связать уголки или просто перекинуть через плечо.
Шарфы и палантины с крупными надписями - достаточно необычный вариант. В эту новинку по-любому влюбятся представители молодежной аудитории. В надписях могут присутствовать названия топовых брендов или любые другие актуальные надписи.
Меховые шарфы тоже можно смело назвать вечно актуальной классикой, которая еще никогда не выходила из моды. В 2023 году можете смело выбирать такие шарфы, выполненные как из натурального меха, так и более доступные по цене альтернативные варианты из искусственного заменителя.
Стоит сказать о том, что большинство законодателей моды в 2023 году будут продвигать именно модели из искусственного меха. Кстати, женщины в других странах отказываются от натуральной кожи и меха. У нас, наоборот, женщины покупают настоящий мех, желая показать свою состоятельность.
Ни в коем случае не думайте, что платок - это старомодно и некрасиво. Наоборот, в 2023 году платки будут просто на вершине моды. Причем самыми популярными оказываются шелковые модели. Это отличная альтернатива шапке или берету.
Лучше всего выбрать платок с ярким цветочным принтом, который олицетворяет лето и поднимает настроение, когда за окном дождь.
Наконец, стоит сказать о модных расцветках модных в 2023 году шарфов, снудов, палантинов, платков.