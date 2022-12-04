Модные шарфы и платки: простой способ стать ярче

Шарфы - это очень стильный аксессуар, с помощью которого можно создать более эффектный и яркий, уютный и женственный образ. Он позволяет на базе привычных вещей проявить интересный и модный стиль. Давайте разбираться, что будет в моде в 2023 году, какие шарфики, палантины и платки нужно присматривать для себя? А также как их правильно носить, с чем лучше всего сочетать? На эти и многие вопросы отвечаем, основываясь на “законодательство” стилистов и дизайнеров.

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Длина макси - идеальное дополнение к классическим пальто и стильным курткам

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Красоту узкого длинного шарфа тяжело переоценить. Такой аксессуар идеально подойдет как к классическому пальто, так и к стильной куртке.

тотал-лук (полностью совпадающие оттенки шарфа и пальто);

контраст цветов однотонных шарфа и пальто;

шарф с рисунком для однотонного пальто и наоборот;

сочетание различных вариаций или оттенков клетки. В 2023 году такие шарфы будут актуальны в следующих образах:

Кроме того, можно проявить креатив в завязывании и выкладывании шарфа.

Главный тренд 2023 года - шарфы с бахромой

Без преувеличения, бахрому можно смело назвать главным трендом 2023 год. Причем актуальность наблюдается как в классических, так и в необычных исполнениях, например, с пучками бахромы, или декором на каждом ее элементе, или скрученной в жгуты бахромой.

Вечно модная крупная вязка

Кажется, эта красота - крупная вязка никогда не выйдет из моды. Так, очень красиво и стильно, комфортно и мило смотрятся шарфы хэнд-мейд. Вы можете сами легко создать шарфик, который вам по душе, собственными руками. Просто подберите по своему вкусу пряжу и найдите понравившийся узор - и дерзайте!

Триумфальное возвращение из 2020 года - мегапетли

Вязаные шарфы с мегапетлями, выполненные из толстых нитей, были на пике моды два-три года назад, в 2020-м.Теперь же такие шарфы, снуды, шапки снова возвращаются в модные образы.

Оригинальные аксессуары из нити с ворсом

Такие аксессуары очень стильные и оригинальные. Это популярная пряжа “травка”, нитки с длинным ворсом. При этом важно отметить, что 2023 году не модно будет носить шарф и шапку в одном стиле, и это касается, прежде всего, именно нити с ворсом.

Милое украшение - помпоны

Очень милая и интересная деталь - помпон поможет создать довольно интересный и модный образ в 2023 году. Причем помпон может быть как меховым, так и вязаным. Это будет такая вот озорная нотка в вашем образе. Поэтому если у вас в шкафу завалялся старый шарф, можете сделать к нему собственноручно помпоны. Нити для этого можете подобрать как в тон, так и контрастные - это уже дело вкуса.

Альтернатива классике - палантин

Палантин - интересная альтернатива классическим моделям в осенне-зимний сезон. Говоря о палантине, имеем в виду широкий и большой шарф, который будет отличным дополнением как зимней куртке, демисезонному пальто или куртке. Кроме того, палантин можно запросто носить в помещении, в котором наблюдается невысокая температура.

Подбирая палантин, важно понимать, что его не завязывают. Но в то же время, можно придумать некоторые интересные варианты его закрепления. Например, закрепить его поясов, сколоть шпилькой, связать уголки или просто перекинуть через плечо.

Разнообразить образ помогут надписи

Шарфы и палантины с крупными надписями - достаточно необычный вариант. В эту новинку по-любому влюбятся представители молодежной аудитории. В надписях могут присутствовать названия топовых брендов или любые другие актуальные надписи.

Меховые шарфы всегда актуальны

Меховые шарфы тоже можно смело назвать вечно актуальной классикой, которая еще никогда не выходила из моды. В 2023 году можете смело выбирать такие шарфы, выполненные как из натурального меха, так и более доступные по цене альтернативные варианты из искусственного заменителя.

Стоит сказать о том, что большинство законодателей моды в 2023 году будут продвигать именно модели из искусственного меха. Кстати, женщины в других странах отказываются от натуральной кожи и меха. У нас, наоборот, женщины покупают настоящий мех, желая показать свою состоятельность.

Альтернатива шапкам и беретам - платок

Ни в коем случае не думайте, что платок - это старомодно и некрасиво. Наоборот, в 2023 году платки будут просто на вершине моды. Причем самыми популярными оказываются шелковые модели. Это отличная альтернатива шапке или берету.

Лучше всего выбрать платок с ярким цветочным принтом, который олицетворяет лето и поднимает настроение, когда за окном дождь.

Снуд на смену шапке и шарфу

бахрома;

крупная вязка;

хэнд-мейд. Снуд - аксессуар универсальный, заменяющий одновременно и шапку, и шарф. Чаще всего снуд представляет собой вязаный по кругу бесшовный шарф. В 2023 году будут наиболее актуальными:

Модные цвета шарфов 2023 году

Наконец, стоит сказать о модных расцветках модных в 2023 году шарфов, снудов, палантинов, платков.