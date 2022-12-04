Модный дом Dior устроил первый в истории показ в Гизе

Французский дом Dior провел первый в истории модный показ у подножия египетских пирамид в Гизе. Фотографии с показала появились на Vogue.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс удивил публику, устроив первый в истории моды показ у подножия египетских пирамид. Модели дома ходили по импровизированному подиуму на фоне главной египетской достопримечательности, демонстрируя публике футуристическую мужскую коллекцию осень-2023 под названием Celestial.

Сообщается, что ради показа Dior министерство гражданской авиации разрешило посадку около пятидесяти частных самолетов, которые доставляли гостей в недавно открывшийся после реставрации международный аэропорт Сфинкс в городе Гиза. За несколько дней до этого, в пятницу, модный дом показал коллекцию Dior x Denim в Большом египетском музее древностей.