Модный дом Dior устроил первый в истории показ в Гизе

Французский дом Dior провел первый в истории модный показ у подножия египетских пирамид в Гизе. Фотографии с показала появились на Vogue.
Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс удивил публику, устроив первый в истории моды показ у подножия египетских пирамид. Модели дома ходили по импровизированному подиуму на фоне главной египетской достопримечательности, демонстрируя публике футуристическую мужскую коллекцию осень-2023 под названием Celestial.
Сообщается, что ради показа Dior министерство гражданской авиации разрешило посадку около пятидесяти частных самолетов, которые доставляли гостей в недавно открывшийся после реставрации международный аэропорт Сфинкс в городе Гиза. За несколько дней до этого, в пятницу, модный дом показал коллекцию Dior x Denim в Большом египетском музее древностей.
Показ коллекции Dior стал вторым модным мероприятием, для которого в качестве фона использовались памятники древнеегипетского наследия. В октябре 2022 года итальянский дизайнер Стефано Риччи показала свою новую коллекцию в храме древнеегипетской царицы Хатшепсут в Луксоре.