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2 часа назад

Модный дом Dior устроил первый в истории показ на фоне египетских пирамид в Гизе

Газета.Ruиещё 1

Французский дом Dior провел первый в истории модный показ у подножия египетских пирамид в Гизе. Фотографии с показала появились на Vogue.

Модный дом Dior устроил первый в истории показ в Гизе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Креативный директор мужской линии Dior Ким Джонс удивил публику, устроив первый в истории моды показ у подножия египетских пирамид. Модели дома ходили по импровизированному подиуму на фоне главной египетской достопримечательности, демонстрируя публике футуристическую мужскую коллекцию осень-2023 под названием Celestial.

Сообщается, что ради показа Dior министерство гражданской авиации разрешило посадку около пятидесяти частных самолетов, которые доставляли гостей в недавно открывшийся после реставрации международный аэропорт Сфинкс в городе Гиза. За несколько дней до этого, в пятницу, модный дом показал коллекцию Dior x Denim в Большом египетском музее древностей.

Показ коллекции Dior стал вторым модным мероприятием, для которого в качестве фона использовались памятники древнеегипетского наследия. В октябре 2022 года итальянский дизайнер Стефано Риччи показала свою новую коллекцию в храме древнеегипетской царицы Хатшепсут в Луксоре.

Мода,Стефано Риччи,Ким Джонс,
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