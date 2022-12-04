Модные эксперты назвали стоимость нарядов Кейт Миддлтон

Модные обозреватели подсчитали стоимость гардероба Кейт Миддлтон за время ее трехдневного пребывания в США. Об этом сообщает Daily Mail. Наряды принцессы Уэльской стоили приблизительно $50 тыс. и это без учета драгоценностей из королевской сокровищницы, которые Кейт надевала на публичные мероприятия.

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Во время своего визита в США жена принца Уильяма в большинстве случаев отдавала предпочтение британским маркам и дизайнерам, в частности, Alexander McQueen, Burberry, Mulberry и Emilia Wickstead.

В первый день визита Кэтрин появилась на публике в темно-синем брючном костюме от Alexander McQueen за $3080 долларов, который дополнила замшевыми туфлями лодочками от Gianvito Rossi за $775. С мэром Бостона герцогиня встречалась в зеленом клетчатом платье Burberry за $1550, туфлях Emmy London за $430 и с сумкой Mulberry за $1035. В тот же день королевская чета посетила баскетбольный матч, на который Кейт пришла в винтажном пиджаке Chanel за $4698 и туфлях Gianvito Rossi за $775.

Образ второго дня визита, состоящий из брючного костюма бордового цвета, по подсчетам стилистов, обошелся Кэтрин в $11260. На прогулку в бостонский парк Кейт переоделась в ансамбль из юбки, водолазки, пальто и замшевых сапог стоимостью $11348. Самым бюджетным образом принцессы стал наряд, который она надела для посещения Центра развития ребенка Гарвардского университета - он обошелся короне в $3076.