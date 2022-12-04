Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в прозрачном мини-платье

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась фотографиями со своей прогулки по ночному Нью-Йорку. Снимки звезда подиумов разместила в личном блоге.
Для прогулки по ночному городу 36-летняя Ирина Шейк надела полупрозрачное мини-платье с пышными рукавами, которое дополнила жемчужным колье-чокером и замшевыми ботильонами на каблуке. Топ-модель собрала волосы в пучок и сделала макияж с акцентом на губы.
"Несколько ночей назад", - подписала Шейк серию снимков.
Ирина Шейк поделилась новыми фотографиями спустя несколько дней после того, как в СМИ появилась информация о том, что они с Брэдли Купером планируют вместе провести рождественские каникулы.
По словам инсайдеров, близких к паре, Шейк и Купер "хотят проводить больше времени вместе".
"Они хотят сделать все возможное, чтобы сделать Рождество идеальным для Леи, поэтому покупки и планирование уже начались. И малышке нравится, когда она проводит время вместе с обоими родителями. Брэдли очень рад, что они с Ириной проведут это Рождество все вместе. Однако они делают это не только для Лии, но и потому, что хотят проводить время вместе. Они очень довольны тем, как идут дела", — поделился инсайдер с журналистами.