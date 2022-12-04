Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в прозрачном мини-платье

"Они хотят сделать все возможное, чтобы сделать Рождество идеальным для Леи, поэтому покупки и планирование уже начались. И малышке нравится, когда она проводит время вместе с обоими родителями. Брэдли очень рад, что они с Ириной проведут это Рождество все вместе. Однако они делают это не только для Лии, но и потому, что хотят проводить время вместе. Они очень довольны тем, как идут дела", — поделился инсайдер с журналистами.