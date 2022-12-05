Как выглядеть стильно в холодное время года

Модельер Наз Маер — о том, что даже в холодное время года можно выглядеть эффектно, не жертвуя своим здоровьем.

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Многослойность и oversize

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Это идеальная комбинация для создания стильных и тёплых образов. Используя эти два приёма в паре, вы как раз добьётесь необходимого эффекта.

Как это работает? В качестве нижнего слоя выбирайте более тонкие и прилегающие к телу вещи. Например, водолазка, боди, лосины. А вторым слоем будут более свободные вещи, такие как свитер или тёплая рубашка. Если научиться правильно комбинировать тонкие и объёмные элементы, то можно создать немало стильных образов, не походить на капусту и не замёрзнуть. Ну и идеально дополнит любой многослойный образ пальто в стиле oversize.

Откажитесь от синтетики

При поиске обновки ориентируйтесь не только на модель, но и на её состав. Делайте выбор в пользу натуральных тканей, например, кашемира, шерсти или ангоры. Модели из этих тканей не просто теплее, но зачастую и качественнее, и долговечнее. Такая обновка будет долго вам служить. А ещё вещи из натуральных тканей обычно лёгкие и тонкие, носить их очень удобно и комфортно.

Тёплые аксессуары

Шапки, шарфы, перчатки и митенки уже давно избавились от статуса «немодно». Более того, именно эти аксессуары могут стать интересным акцентом вашего образа. Сегодня крайне просто найти интересные и оригинальные модели, как в масс-маркете, так и у мастеров ручной работы. Второй вариант даёт возможность обзавестись уникальным и неповторимым тёплым аксессуаром, выполненным под заказ специально для вас. Особое внимание уделите митенкам. Это очень стильный аксессуар, который пока не приобрёл стихийный характер. Отличный способ выглядеть стильно и оригинально и держать руки в тепле.

Колготки — разбавят любой образ

В холодное время года нет необходимости героически носить капроновые колготки. Современный рынок предлагает широкий ассортимент тёплых колготок, которые выглядят стильно и привлекательно. Присмотритесь к ярким моделям с имитацией гольф, в горошек, надписями.

Ноги в тепле

Этот элемент образа всегда должен соответствовать погоде. Какие есть варианты? Угги нейтрального цвета и без излишнего декора подойдут к образу с oversize пальто или пуховиком. Но не стоит их использовать с классическими моделями верхней одежды. Универсальный вариант — утеплённые тимберленды. Обувь этой модели идеально сочетается и с юбками, и с джинсами и позволяет создать модные образы в стиле спортивный шик. То что нужно для повседневных луков.