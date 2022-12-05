Танцы нипочем: обувь, которая не подведет вас на корпоративе

Ваши ноги скажут вам «спасибо». Совсем скоро нас всех ждут корпоративы, где можно, наконец, расслабиться и пообщаться с коллегами за бокалом вина. И, конечно, же как можно обойтись без танцев! И здесь важно не просто подобрать классное платье, которое бы не сковывало вас, но также подумать, в какой обуви вы проведете весь вечер. Мы, под руководством стилиста, собрали топ обуви, буквально созданной для активных вечеринок, и при этом вы сохраните элегантный вечерний образ.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Рюмочка»

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Идеальный вариант для девушек, которые не могут оставаться статичными на любой вечеринке, но и не хотят отходить от элегантности. Каблук «рюмочка» или kitten heels будет идеальным вариантом. Он очень устойчив, поэтому выдержит любые ваши танцы, главное, не ошибиться в создании образ в целом. Проблема в том, что платья и юбки-макси с таким каблуком могут сыграть злую шутку — вы будете выглядеть не элегантно, а скучно и совсем не модно. А вот легкие юбки чуть выше колена или же широкие брюки ниже щиколотки создадут супертрендовый образ.

Плоский каблук

Кто сказал, что корпоратив и высокие каблуки — неразделимые понятия? Плоский каблук («мужской») станет отличным вариантом как под платье-макси, так и для мини-версий. Кстати, лоферы создают прекрасное сочетание с легкими короткими платьями, а если вам не совсем комфортно в таком материале, смело выбирайте мини-платья из плотной ткани, можно не стесняться пайеток и шиммера — чем женственнее и праздничнее будет платье, тем круче впишутся лоферы.

Классическая шпилька