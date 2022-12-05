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59 минут назад

Амаль Клуни пришла на премию центра Кеннеди в серебристом платье Valentino

Газета.Ru

Джордж и Амаль Клуни появились на красной дорожке 45-й премии центра Кеннеди, которая прошла в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

Амаль Клуни пришла на премию в серебристом платье Valentino
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Амаль Клуни появилась на торжественном мероприятии в серебристом обтягивающем платье Valentino со спущенными рукавами. Она дополнила образ серебристым сверкающим клатчем, такого же цвета браслетом и туфлями. Джордж Клуни, один из почетных гостей вечера, пришел на премию в черном смокинге.

Церемония вручения наград Центра Кеннеди - это ежегодное мероприятие, на котором чествуют деятелей искусства за их вклад в американскую культуру на протяжении всей жизни.

Помимо Клуни награды Центра Кеннеди в знак признания достижений получат Эми Грант, Глэдис Найт, Таня Леон и ирландская рок-группа U2.

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