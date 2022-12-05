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2 часа назад

Назван самый популярный у молодежи модный бренд

Lenta.ru

Аналитики The Business of Fashion назвали самый популярный бренд у молодежи. Соответствующее исследование, в котором участвовало около 1000 американских потребителей в возрасте от 12 до 25 лет, опубликовано на сайте издания.

Назван самый популярный у молодежи модный бренд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выяснилось, что первую строчку рейтинга заняла спортивная марка Nike — ее предпочли 22 процента респондентов. Следом расположился итальянский бренд Gucci, ставший единственным ретейлером сегмента люкс, который попал в десятку востребованных марок. Отмечается, что популярность в текущем сезоне модный дом обрел благодаря коллаборации с виртуальной платформой Roblox.

В то же время третье место досталось производителю спортивной одежды, обуви и товаров Adidas, а следующие позиции закрепились за масс-маркетовыми брендами H&M и Zara (10 и 9 процентов соответственно). Замкнули десятку лидеров такие ретейлеры, как Levi's, American Eagle, Forever 21, Urban Outfitters и Shein. Также среди молодежи популярны Vans, Louis Vuitton, Uniqlo, Puma и другие марки.

В июле эксперты платформы Lyst назвали самую популярную одежду и обувь за второй квартал 2022 года. Так, самым частым запросом женской аудитории стали сумка бренда Diesel модели 1DR. Второе место заняли кроссовки Adidas x Gucci Gazelle, а третье — платье с эффектом голого тела, которое российская стилистка и дизайнер Лотта Волкова выпустила для люксовой французской марки Jean Paul Gaultier.

Мода,Louis Vuitton,
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