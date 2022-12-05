Назван самый популярный у молодежи модный бренд

Аналитики The Business of Fashion назвали самый популярный бренд у молодежи. Соответствующее исследование, в котором участвовало около 1000 американских потребителей в возрасте от 12 до 25 лет, опубликовано на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выяснилось, что первую строчку рейтинга заняла спортивная марка Nike — ее предпочли 22 процента респондентов. Следом расположился итальянский бренд Gucci, ставший единственным ретейлером сегмента люкс, который попал в десятку востребованных марок. Отмечается, что популярность в текущем сезоне модный дом обрел благодаря коллаборации с виртуальной платформой Roblox.

В то же время третье место досталось производителю спортивной одежды, обуви и товаров Adidas, а следующие позиции закрепились за масс-маркетовыми брендами H&M и Zara (10 и 9 процентов соответственно). Замкнули десятку лидеров такие ретейлеры, как Levi's, American Eagle, Forever 21, Urban Outfitters и Shein. Также среди молодежи популярны Vans, Louis Vuitton, Uniqlo, Puma и другие марки.