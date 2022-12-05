Показ мужской коллекции Saint Laurent внезапно пройдет в Париже

Показ мужской линии одежды французского модного дома Saint Laurent впервые за много лет пройдет в Париже. Об этом сообщает WWD.

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Коллекция «Осень 2023» будет представлена в будущем году в период с 17 по 22 января, однако точное время и место проведения дефиле не уточняется.

В последнее время дом, возглавляемый креативным директором Энтони Ваккарелло, проводил показы мужской линии в разных частях света.

Так, в июле 2022 года шоу было организовано в Марокко. В пустыне Агафай неподалеку от Марракеша, где расположена вилла Ива Сен-Лорана «Мажорель», был создан круглый бассейн, окруженный подиумом, по которому дефилировали манекенщики.