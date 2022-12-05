Женские рюкзаки 2023 года: в моде - комфорт и универсальность

Современные представительницы прекрасного пола предпочитают не только красоту, но и практичность и комфорт. Именно это стремление привело человечество к такому отличному решению, как рюкзак. Это очень стильный и удобный аксессуар, который наверняка не оставит равнодушной ни одну модницу. Причем выбор модных женских рюкзаков 2023 года настолько широк, что с их помощью можно создать как деловой, так и весьма экстравагантный образ. Так, в офис можно смело взять сумку-рюкзак, а наряд кэжуал гармонично дополнит спортивный рюкзак. Стилисты и дизайнеры заявляют, что женские рюкзаки - это маст-хэв 2023 года.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Главные тенденции в рюкзаках 2023 года

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Модный рюкзак поможет вам внести разнообразие и яркую изюминку в ваш сет, привнеся в образ неординарность и динамичность.

спортивный стиль;

рюкзаки-трансформеры;

мини-размер;

кожа или замша;

стеганая фактура;

стиль металлик;

нашивки и вышивка;

декорирование заклепками, застежками, накладными карманами и молниями. Обратите внимание на то, что в новом сезоне на пике популярности будут следующие тренды женских рюкзаков:

Какой рюкзак подойдет именно вам и как он будет декорирован (или вовсе без декора), зависит от вашего вкуса и стиля.

Традиционный спортивный стиль

Рюкзаки, выполненные в спортивном стиле, наиболее практичные и в то же время стильные. Это отличный выбор для повседневного использования. Ведь они максимально устойчивы в носке, легки в уходе и приятно удивляют лаконичным дизайном.

Свой выбор в пользу спортивных рюкзаков делают девушки и женщины, которые ведут активный образ жизни и предпочитают комфорт.

На пике моды - рюкзак из кожи

Рюкзаки из натуральной кожи - это, пожалуй, самая главная тенденция следующего года. Кроме того, мода будет и на натуральные расцветки, натуральные оттенки и пастельные тона.

Дизайнеры делают акцент на простых и лаконичных рюкзаках, уверяя, что сам натуральный материал прекрасно демонстрируют элегантность и роскошь таких моделей, и он не нуждается в дополнительных декорах и украшениях.

Модные новинки напоминают скорее обычный мешочек на лямках, без жесткого каркаса.

Топовые варианты - рюкзак в виде круга, треугольника или капли. Они идеально дополнят ваш образ и прослужат вам долго и надежно.

Маленькие версии: мило и удобно

Изысканные и романтичные модницы обязательно оценят мини-рюкзаки, которые являются превосходным дополнением лаконичных сетов с платьем или юбкой из летящих фактур.

Маленькие версии рюкзаков - отличная альтернатива элегантным сумкам или клатчам в деловом или вечернем луках. Причем это не скучно и непривычно.

Рюкзаки маленьких размеров можно взять на вечернюю прогулку. Их можно и повесить на плечо, и просто носить в руке.

Стеганый стиль - на все случаи жизни

Стеганый рюкзак - отличный вариант на все случаи жизни, оригинальная часть образа, которая обязательно внесет в него необычную акцентную изюминку. Идеальные идеи - лаконичные версии и необычные экземпляры, которые декорированы такими элементами, как застежки или молнии.

Стеганые рюкзаки стоит выбрать тем, кто отправляется на работу, учебу или на встречу с друзьями. Наконец, уменьшенная версия стеганого рюкзака идеально подойдет для романтичного лука, созданного для свидания.

Каркасные версии в фэшн-луках

портфели;

небольшие мини-рюкзаки;

сумки-трансформеры. Неотъемлемый элемент любого фэшн-лука - рюкзак с твердым каркасом. В новых коллекциях 2023 года чаще всего будут встречаться:

При этом они могут быть выполнены в бархате, замше или коже.

Такие новомодные портфели идеально подойдут любому кэжуал или деловому луку, а вот маленькие рюкзачки с каркасом станут превосходным дополнением к оригинальному повседневному или вечернему образу. Интересные и стильные модели “два в одном”

Модели рюкзаков “два в одном” - один из главных трендов будущего года. Это рюкзак-сумка, рюкзак-трансформер, которая очень вместительная и практичная. Ведь ее можно носить как на длинной, так и на короткой ручке, а также в качестве портфеля.

Сумка-трансформер прекрасно подойдет к как к спортивному наряду, так и к более элегантному. Выбор за вами и вашим вкусом и стилем. Так, если у вас элегантный образ, то стоит присмотреть каркасную сумку-портфель. Если же вы почитательница больших размеров, то вам обязательно понравится объемный рюкзак-трансформер в стиле кэжуал.

Принтованные рюкзаки

Настоящим трендом 2023 года будут рюкзаки в клетку, а также с крокодиловым и змеиным принтами. Самые модные оттенки - черный, серый, белый, пудровый, коричневый, металлический.

В то же время, имеет место быть комбинирование разных фактур, которые в итоге дают отличный результат и смотрятся очень даже стильно и презентабельно.

Для студентов идеальный вариант - коричневый рюкзак с комбинацией крокодиловой кожи и замши. А на свидание или вечернюю прогулку можно вооружиться небольшим рюкзаком Louis Vuitton.

Шик и блеск

Бесспорно, на пике моды 2023 года будут также рюкзаки металлизированных оттенков золота или серебра. Эти модели могут быть дополнены застежками или молниями, накладными карманами или бахромой.

Блестящий рюкзак станет идеальным дополнением для аутфитов с брюками и толстовкой. В более элегантном луке прекрасно “заиграет” рюкзачок средних размеров.

Альтернатива дамским сумкам и прекрасное дополнение образа: итоги

Модный женский рюкзак - удобная и комфортная альтернатива дамской сумке. Это неотъемлемая часть спортивного, повседневного или делового лука.