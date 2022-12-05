Испанский бренд создал дамскую сумочку в уникальной форме

Испанский бренд LOEWE включил в свою коллекцию изделий из кожи сезона «Весна — Лето 2023» дамские сумочки в виде слонов. Об этом сообщает Hypebeast.

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Сумки выполнены из телячьей кожи в четырех оттенках — сине-зеленом, «цвете загара», асфальтовом и черном.

Каждая сумка оснащена двумя ручками и съемным ремнем, чтобы ее можно было носить также и на плече. Подкладка изделия сделана их хлопчатобумажного полотна.

Сходство со слоном изделиям придают форма, в которой угадываются четыре ноги, а также различаются уши и хобот животного. На головах у «слонов» есть также небольшие глазки.