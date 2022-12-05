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59 минут назад

Бренд LOEWE создал дамскую сумочку в форме слона

Газета.Ru

Испанский бренд LOEWE включил в свою коллекцию изделий из кожи сезона «Весна — Лето 2023» дамские сумочки в виде слонов. Об этом сообщает Hypebeast.

Испанский бренд создал дамскую сумочку в уникальной форме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сумки выполнены из телячьей кожи в четырех оттенках — сине-зеленом, «цвете загара», асфальтовом и черном.

Каждая сумка оснащена двумя ручками и съемным ремнем, чтобы ее можно было носить также и на плече. Подкладка изделия сделана их хлопчатобумажного полотна.

Сходство со слоном изделиям придают форма, в которой угадываются четыре ноги, а также различаются уши и хобот животного. На головах у «слонов» есть также небольшие глазки.

Стоимость одной сумки составляет $2450, однако приобрести аксессуар можно лишь на официальном сайте бренда.

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