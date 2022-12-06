Gucci проведет показ круизной коллекции 2024 года в Южной Корее

Показ итальянского бренда Gucci пройдет в Южной Корее 15 мая. Об этом пишет WWD. Во вторник, 6 декабря, модный дом объявил, что проведет свой показ круизной коллекции 2024 года в Южной Корее.

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Точное место проведения будет объявлено позднее. Шоу будет проведено в честь 25-летия Gucci в Южной Корее.

В 1998 году бренд открыл первый флагман в Сеуле. В прошлом месяце Gucci пришлось отменить повторное шоу в Сеуле после давки в городе на Хэллоуин, в результате которой погибло более 150 человек и десятки получили ранения.