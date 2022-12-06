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1 час назад

Gucci проведет показ круизной коллекции 2024 года в Южной Корее

Газета.Ru

Показ итальянского бренда Gucci пройдет в Южной Корее 15 мая. Об этом пишет WWD. Во вторник, 6 декабря, модный дом объявил, что проведет свой показ круизной коллекции 2024 года в Южной Корее.

Gucci проведет показ круизной коллекции 2024 года в Южной Корее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Точное место проведения будет объявлено позднее. Шоу будет проведено в честь 25-летия Gucci в Южной Корее.

В 1998 году бренд открыл первый флагман в Сеуле. В прошлом месяце Gucci пришлось отменить повторное шоу в Сеуле после давки в городе на Хэллоуин, в результате которой погибло более 150 человек и десятки получили ранения.

После отмены шоу Gucci заявил, что пожертвует деньги на восстановление и сохранение дворца Кенбоккун. Именно эта сеульская достопримечательность, построенная в 1395 году, была выбрана местом проведения шоу Gucci под названием Cosmogonie. Это должен был быть повторный показ коллекции, представленной в мае прошлого года в Апулии.

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