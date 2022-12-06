Соратник Карла Лагерфельда умер в возрасте 74 лет

Друг и соратник покойного креативного директора модного Дома Chanel Карла Лагерфельда Эрик Пфрандер скончался на 75-м году жизни. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

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Отмечается, что Эрик Пфрандер умер в возрасте 74 лет после продолжительной болезни. Карьера Эрика Пфрандера в Chanel началась в 1980-е годы.

В феврале 2019 года, вскоре после кончины Карла Лагерфельда, он возглавил модный Дом в паре с Виржини Виар, заняв должность имидж-директора.