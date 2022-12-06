Бренд Dr. Martens выпустил коллекцию с кристаллами Swarovski

Британский производитель обуви Dr. Martens выпустил лимитированную линейку в коллаборации с австрийской маркой Swarvoski. Об этом сообщает Hypebae.

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В коллекцию вошли классические высокие ботинки бренда и его же туфли-оксфорды. Их украсили цепи на английских булавках, украшенные кристаллами Swarovski. В остальном дизайн обуви не отличается от традиционных изделий Dr. Martens: ботинки и туфли на гибкой подошве выполнены из черной кожи и прострочены фирменной желтой ниткой.

Стоимость туфель модели "1461" составляет $170, ботинки модели "1460" обойдутся покупателю в $210 на сайте бренда. Выпуск коллекции приурочен к приближающемуся Рождеству.