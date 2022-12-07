Повседневные джинсы блогерши стали предметом шуток в Сети

В опубликованном видео пользовательница сети с никнеймом with.bobbie показала подписчикам свой образ и подробно рассказала о каждой вещи. Так, на ней были надеты мужской шерстяной свитер фиолетового цвета и широкие джинсы, оформленные декоративными швами на коленях и бахромой на штанинах. Также она была в белых туфлях с заостренным носом, с серой сумкой из стеганой ткани.