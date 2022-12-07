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1 час назад

Лисовец посоветовал цвета для новогоднего образа

Мослента

Цвета наряда для новогоднего образа посоветовал стилист Владислав Лисовец в интервью РИА ФАН. Прежде всего, он упомянул черный цвет.

Лисовец посоветовал цвета для новогоднего образа
Фото: МослентаМослента

«Для меня все равно самым торжественным и красивым остается черный, потому что я сам в нем отмечаю каждый год, добавляя какие-то цветные акценты. У женщин это могут быть и брошь, и шарф, и серьги, и украшение на голову, и обувь другого цвета. Я все-таки за черный», — заявил фешен-эксперт.

Кроме того, Лисовец порекомендовал обратить внимание на яркие, летние оттенки, а также не бояться нарядов с блестками.

«Мне кажется, очень красиво отмечать в каком-то взрослом цвете, типа темно-зеленого, глубокого бирюзового. Оттенки голубого очень хорошо смотрятся. То есть летний цвет в новогоднюю ночь. Какое-то платье или костюм», — пояснил стилист.

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