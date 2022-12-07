Лисовец посоветовал цвета для новогоднего образа

«Для меня все равно самым торжественным и красивым остается черный, потому что я сам в нем отмечаю каждый год, добавляя какие-то цветные акценты. У женщин это могут быть и брошь, и шарф, и серьги, и украшение на голову, и обувь другого цвета. Я все-таки за черный», — заявил фешен-эксперт.