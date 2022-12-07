Эксперты рассказали, как выбрать термобелье

У многих термобельё до сих пор ассоциируется с плотными облегающими комбинезонами, напоминающими водолазный костюм. Такое уже давно не в тренде. Современные модели термобелья тёплые, но при этом лёгкие и не видны под одеждой. С ними вполне можно выглядеть стильно даже в лютые морозы. Надо только выбрать подходящее. Как это сделать, рассказал дизайнер Наз Маер.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Вместе или вместо?

Некоторые считают, что термобелья будет достаточно, а надевать под него обычный комплект нижнего белья не нужно. Это не так — термобельё не заменяет, а дополняет нижнее бельё, отметил дизайнер.

Шерсть или синтетика?

Современное термобельё шьют из высококачественной синтетики или мериносовой шерсти.

Как выбрать?

Шерсть лучше сохраняет тепло, не пахнет синтетикой и не вызывает аллергии. Одну и ту же пару можно будет носить хоть каждый день. Но у такого термобелья есть недостаток — оно дорогое. Синтетика выйдет бюджетнее.

Прячем объём

Ни шерстяное, ни синтетическое термобельё лишних объёмов вашей фигуре не добавит, заверил эксперт. Однако если вы очень переживаете по этому поводу, используйте принцип многослойности в одежде. Надевайте термобельё под хлопковый свитер или под любую фланелевую рубашку большего размера, сказал Маер «Лайфу». А если всё равно боитесь замёрзнуть — наденьте под термобельё базовую майку.

Сочетаем с одеждой