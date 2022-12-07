Эксперты рассказали, как выбрать термобелье

У многих термобельё до сих пор ассоциируется с плотными облегающими комбинезонами, напоминающими водолазный костюм. Такое уже давно не в тренде. Современные модели термобелья тёплые, но при этом лёгкие и не видны под одеждой. С ними вполне можно выглядеть стильно даже в лютые морозы. Надо только выбрать подходящее. Как это сделать, рассказал дизайнер Наз Маер.
Некоторые считают, что термобелья будет достаточно, а надевать под него обычный комплект нижнего белья не нужно. Это не так — термобельё не заменяет, а дополняет нижнее бельё, отметил дизайнер.
Современное термобельё шьют из высококачественной синтетики или мериносовой шерсти.
Шерсть лучше сохраняет тепло, не пахнет синтетикой и не вызывает аллергии. Одну и ту же пару можно будет носить хоть каждый день. Но у такого термобелья есть недостаток — оно дорогое. Синтетика выйдет бюджетнее.
Ни шерстяное, ни синтетическое термобельё лишних объёмов вашей фигуре не добавит, заверил эксперт. Однако если вы очень переживаете по этому поводу, используйте принцип многослойности в одежде. Надевайте термобельё под хлопковый свитер или под любую фланелевую рубашку большего размера, сказал Маер «Лайфу». А если всё равно боитесь замёрзнуть — наденьте под термобельё базовую майку.
Сегодня можно купить термобельё самых разных расцветок, с узорами и принтами, поэтому его легко можно встроить в свой образ. Ярким акцентом будет, если термобельё будет выглядывать из-под свитера с V-образным вырезом или рубашки. А узорчатое термобельё, похожее на легинсы, можно надеть под платье-футляр или вельветовую юбку-карандаш. Главное, чтобы всё это сочеталось между собой.