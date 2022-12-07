Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+12° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
1 час назад

Эксперты рассказали, как выбрать термобелье

Секрет Фирмы

У многих термобельё до сих пор ассоциируется с плотными облегающими комбинезонами, напоминающими водолазный костюм. Такое уже давно не в тренде. Современные модели термобелья тёплые, но при этом лёгкие и не видны под одеждой. С ними вполне можно выглядеть стильно даже в лютые морозы. Надо только выбрать подходящее. Как это сделать, рассказал дизайнер Наз Маер.

Эксперты рассказали, как выбрать термобелье
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Вместе или вместо?

Некоторые считают, что термобелья будет достаточно, а надевать под него обычный комплект нижнего белья не нужно. Это не так — термобельё не заменяет, а дополняет нижнее бельё, отметил дизайнер.

Шерсть или синтетика?

Современное термобельё шьют из высококачественной синтетики или мериносовой шерсти.

Как выбрать?

Шерсть лучше сохраняет тепло, не пахнет синтетикой и не вызывает аллергии. Одну и ту же пару можно будет носить хоть каждый день. Но у такого термобелья есть недостаток — оно дорогое. Синтетика выйдет бюджетнее.

Прячем объём

Ни шерстяное, ни синтетическое термобельё лишних объёмов вашей фигуре не добавит, заверил эксперт. Однако если вы очень переживаете по этому поводу, используйте принцип многослойности в одежде. Надевайте термобельё под хлопковый свитер или под любую фланелевую рубашку большего размера, сказал Маер «Лайфу». А если всё равно боитесь замёрзнуть — наденьте под термобельё базовую майку.

Сочетаем с одеждой

Сегодня можно купить термобельё самых разных расцветок, с узорами и принтами, поэтому его легко можно встроить в свой образ. Ярким акцентом будет, если термобельё будет выглядывать из-под свитера с V-образным вырезом или рубашки. А узорчатое термобельё, похожее на легинсы, можно надеть под платье-футляр или вельветовую юбку-карандаш. Главное, чтобы всё это сочеталось между собой.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители