Снуп Догг и Филипп Плейн выпустили коллекцию кроссовок

"Мы с Филиппом дружим уже несколько лет. Мы вместе провели несколько мероприятий, несколько показов в разных странах. Мы решили начать сотрудничество, потому что я хотел привнести свое видение в мир обуви, но я хотел, чтобы он [Плейн] довел его до совершенства, поэтому я не имел большого отношения к творчеству", - сказал Снуп Догг.