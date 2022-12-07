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1 час назад

Playboy запускает бренд одежды из денима

Газета.Ru

Playboy запускает первую мужскую и женскую линейку джинсовой одежды. Об этом пишет WWD. Первая коллекция состоит из 18 товаров, в которую вошли обтягивающие джинсы, расклешенные и прямые, модели с низкой и высокой посадкой и другие.

Playboy запускает бренд одежды из денима
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Джинсы представлены в различных цветах: от розового до классического синего и украшены логотипом Playboy - кроликом. Одежда продается по цене от $80 до $110.

"Мы наблюдаем высокий спрос на джинсовую одежду под брендом Playboy благодаря нашему лицензионному сотрудничеству, и мы рады запустить первую линию джинсовой одежды под собственным брендом Playboy к праздничному сезону", - сказал Эшли Кехтер, президент группы глобальных потребительских товаров PLBY Group Inc.

В прошлом Playboy сотрудничал со многими брендами, создающими одежду из денима, например Amiri, Pleasures, Supreme, Pacsun и другие.

"Разработка ассортимента Playboy Denim - это слияние двух американских икон: Playboy как культового американского бренда и денима как культовой американской категории спортивной одежды", - сказал вице-президент по дизайну PLBY Group Inc. Джейсон Малер.

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