Playboy запускает бренд одежды из денима

Playboy запускает первую мужскую и женскую линейку джинсовой одежды. Об этом пишет WWD. Первая коллекция состоит из 18 товаров, в которую вошли обтягивающие джинсы, расклешенные и прямые, модели с низкой и высокой посадкой и другие.

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Джинсы представлены в различных цветах: от розового до классического синего и украшены логотипом Playboy - кроликом. Одежда продается по цене от $80 до $110.

"Мы наблюдаем высокий спрос на джинсовую одежду под брендом Playboy благодаря нашему лицензионному сотрудничеству, и мы рады запустить первую линию джинсовой одежды под собственным брендом Playboy к праздничному сезону", - сказал Эшли Кехтер, президент группы глобальных потребительских товаров PLBY Group Inc.

В прошлом Playboy сотрудничал со многими брендами, создающими одежду из денима, например Amiri, Pleasures, Supreme, Pacsun и другие.