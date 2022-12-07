Названы универсальные вещи для стильного образа полных женщин

Блогерша Софи Хьюз из английского графства Чешир назвала пять универсальных вещей для стильного образа полных женщин. Ее комментарии приводит The Sun.
32-летняя юзерша также является обладательницей нестандартных форм и регулярно публикует в сети материалы, где демонстрирует модные наряды. По словам Хьюз, она любит свое тело, несмотря на крупный живот и шрамы на коже.
Как утверждает девушка, в гардеробе женщин с аналогичными пропорциями всегда должны присутствовать черный оверсайз-пиджак и кожаные леггинсы.
«Вам просто необходимо инвестировать в эти вещи, потому что их можно сочетать с чем угодно!» — заявила она.
Помимо этого, инфлюэнсерша назвала классические бежевое пальто и белую рубашку одеждой, которая никогда не выйдет из моды.
«Эти наряды добавят вам элегантности, а еще они подходят любому типу фигуры», — добавила она.
В заключение девушка посоветовала носить массивные белые кроссовки. По ее словам, это одна из самых универсальных моделей обуви, на покупку которой ее вдохновили спортивные образы принцессы Дианы.