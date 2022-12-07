Названы универсальные вещи для стильного образа полных женщин

Блогерша Софи Хьюз из английского графства Чешир назвала пять универсальных вещей для стильного образа полных женщин. Ее комментарии приводит The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

32-летняя юзерша также является обладательницей нестандартных форм и регулярно публикует в сети материалы, где демонстрирует модные наряды. По словам Хьюз, она любит свое тело, несмотря на крупный живот и шрамы на коже.

Как утверждает девушка, в гардеробе женщин с аналогичными пропорциями всегда должны присутствовать черный оверсайз-пиджак и кожаные леггинсы.

«Вам просто необходимо инвестировать в эти вещи, потому что их можно сочетать с чем угодно!» — заявила она.

Помимо этого, инфлюэнсерша назвала классические бежевое пальто и белую рубашку одеждой, которая никогда не выйдет из моды.

«Эти наряды добавят вам элегантности, а еще они подходят любому типу фигуры», — добавила она.