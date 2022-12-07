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56 минут назад

Блогерша назвала пять универсальных вещей для стильного образа полных женщин

Lenta.ru

Блогерша Софи Хьюз из английского графства Чешир назвала пять универсальных вещей для стильного образа полных женщин. Ее комментарии приводит The Sun.

Названы универсальные вещи для стильного образа полных женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

32-летняя юзерша также является обладательницей нестандартных форм и регулярно публикует в сети материалы, где демонстрирует модные наряды. По словам Хьюз, она любит свое тело, несмотря на крупный живот и шрамы на коже.

Как утверждает девушка, в гардеробе женщин с аналогичными пропорциями всегда должны присутствовать черный оверсайз-пиджак и кожаные леггинсы.

«Вам просто необходимо инвестировать в эти вещи, потому что их можно сочетать с чем угодно!» — заявила она.

Помимо этого, инфлюэнсерша назвала классические бежевое пальто и белую рубашку одеждой, которая никогда не выйдет из моды.

«Эти наряды добавят вам элегантности, а еще они подходят любому типу фигуры», — добавила она.

В заключение девушка посоветовала носить массивные белые кроссовки. По ее словам, это одна из самых универсальных моделей обуви, на покупку которой ее вдохновили спортивные образы принцессы Дианы.

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