Серябкину в платье с глубоким декольте сравнили с новогодней елкой

Фото и видео в ярко-зеленом платье с глубоким декольте опубликовала в личном Telegram-канале певица Ольга Серябкина. Фолловеры сравнили ее с новогодней елкой.

Фото: Мослента Мослента

«Ой, а вы мне пишите, что я красивая… Мне приятно, спасибо!» — обратилась артистка к подписчикам. Она призналась, что впервые за долгое время самостоятельно сделала макияж.

Юзеры ее старания оценили. «Невероятно красивая! И мейк — очень-очень», «Особенно красивый мейк сегодня», «Волшебная императрица с красивыми глазами», «Вы богиня красоты», — оставили они комплименты в комментариях.

Пользователи отметили, что выбранный фасон платья Серябкиной очень идет. «Новогодняя елочка прям», — написала одна из подписчиц.